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Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Adana'da 13 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili davada sanıklar hakim karşısına çıktı

Adana'da 2006 yılında çöplükte yakılmış cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin davada maktulün eşi ve sevgilisi olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fitnat V. ve Serdar T. ile maktul İbrahim V'nin kardeşi Ahmet V, oğlu Berk V. ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaa için dava dosyasının gönderilmesini isteyen savcı, delilleri karartabilecekleri gerekçesiyle sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

Maktulun oğlu Berk V, sanık Serdar T'den şikayetçi olduğunu, annesi Fitnat V. hakkında ise şikayetinin bulunmadığını belirtti.

Sanık Serdar T, önceki savunmasını yineleyerek, cinayete Fitnat V'nin azmettirdiğini öne sürdü.

Sanık Fitnat V. ise suçlamaları reddederek, eşinin öldürülmesiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki çöplükte 5 Ekim 2006'da 8 kez bıçaklanan İbrahim V'nin cesedinin yakılmış bulunmasına ilişkin eşi Fitnat V. ile sevgilisi olduğu öne sürülen Serdar T, cinayetin geçen yıl aydınlatılması üzerine tutuklanmış, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Adana aydınlatma cinayet davası

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