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Adana'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA HABERLERİ  | 30.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Adana'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin operasyonunda 1750 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Seyhan ilçesindeki Hadırlı ve Yüreğir ilçesindeki Güneşli mahallelerindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır ve yapım aşamasında 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler H.S. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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