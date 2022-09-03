Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 18 milyon 325 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Aramalarda 4 milyon 425 bini tütün doldurulmuş 18 milyon 325 bin makaron, 90 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz