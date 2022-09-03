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Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi

03.09.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 18 milyon 325 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda 4 milyon 425 bini tütün doldurulmuş 18 milyon 325 bin makaron, 90 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaçakçılık makaron

Adana Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:04
Öğle
12:43
İkindi
16:20
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
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