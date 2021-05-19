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Adana'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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Adana'nın Kozan Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu, halk oyunları gösterisi, el sanatları sergisi, halk müziği konseri de düzenlendi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'bugün benim doğum günümdür' demiş, biz de Atamızın doğum gününü ilçemiz gençliği ile birlikte spor yaparak kutluyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan ilçesinin milli mücadelede ön safta yer aldığına dikkati çekerek bayramı coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreni sonrasında etkinlikler, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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