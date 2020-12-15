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Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 15.12.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C'nin, aracıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olduğunu belirledi.

Otoyolun Adana doğu gişeleri çıkışında önlem alan polis, hükümlünün aracını uygulama noktasında durdurdu.

Üstünden kimlik çıkmayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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