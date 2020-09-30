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Adana’da 195 araç ve sürücüye 92 bin 841 lira ceza

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen bölgesel trafik denetiminde 195 araç ve sürücüye 92 bin 841 lira para cezası kesildi.Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 25-26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 37 trafik timi, 19 jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 52 trafik ve asayiş timi ve 189 jandarma personeli ile karayolu ağında yaşanacak can kayıplarını önlemek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kuralları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bölgesel trafik denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde 2 bin 797 araç ve sürücü kontrol edilerek, 195 araç ve sürücüye, 92 bin 841 TL trafik cezası kesildi, 29 araç trafikten men edildi.

Adana’da düzenlenen bölgesel trafik denetiminde 195 araç ve sürücüye 92 bin 841 lira para cezası kesildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 25-26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 37 trafik timi, 19 jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 52 trafik ve asayiş timi ve 189 jandarma personeli ile karayolu ağında yaşanacak can kayıplarını önlemek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kuralları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bölgesel trafik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 2 bin 797 araç ve sürücü kontrol edilerek, 195 araç ve sürücüye, 92 bin 841 TL trafik cezası kesildi, 29 araç trafikten men edildi.

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