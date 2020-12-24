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Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü

ADANA HABERLERİ  | 24.12.2020 21:56 | Son Güncelleme

Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç öldü

Adana'da 2 gün önce silahla başından vurulan genç hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Doğan Uğuroğlu (19), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uğuroğlu'nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli F.C'yi gözaltına aldı.

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde 22 Aralık'ta F.C. tarafından tabancayla başından vurulan Doğan Uğuroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Şüpheli F.C, olayın ardından otomobille kaçmıştı.

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