YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA AA
25.03.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kentte son bir ayda park halindeki 4 motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarla hırsızlıkları gerçekleştiren 4 zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23), Özcan Ç. (20) ve Mehmet Ç. (23) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Mehmet Ç'nin ifadesinde, motosikletin sahibinin arkadaşı olduğunu ve şaka amacıyla motosikletini çaldığını, polislerle yolda karşılaşınca korkup kaçtığını öne sürdü. Polislerin motosikletini bulup teslim ettiği Mehmet K'nin ise zanlı Mehmet Ç'yi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman U. ve Mehmet Kemal G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te zabıta ile çorap satan kadın arasında gülümseten diyalogBilecik’te zabıta ile çorap satan kadın arasında gülümseten diyalog
Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandıBursa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıUyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık motosiklet

Adana Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:50
İkindi
16:19
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Şahin eczanesi
Pozanti
Aktaş eczanesi
Ceyhan
Yildirim eczanesi
Kozan
Tuba eczanesi
Cukurova
Kurttepe eczanesi
Cukurova
Şenal eczanesi
Yuregir
Salbaş eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.