Adana’da 2 kilo bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüpheli satmadığını öne sürsede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, satış yaptığı belirlenen Soner K.’nin Şakirpaşa Mahallesi, Ömer Y.’nin de Emek Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 994,76 gram bonzai, 2 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soner K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ömer Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

