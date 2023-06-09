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Adana’da 2 kilo bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

09.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden birinden yaklaşık 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli satmadığını öne sürsede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, satış yaptığı belirlenen Soner K.’nin Şakirpaşa Mahallesi, Ömer Y.’nin de Emek Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 994,76 gram bonzai, 2 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soner K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ömer Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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