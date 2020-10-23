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Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar

ADANA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar

Adana'da, 10 yıl önce 2 polis memurunun özel otomobille metro istasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla dava açılan tutuksuz 8 sanık, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları İsmail Özder ve Emre Gildir'in yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 8 sanık katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yapımı ve denetiminden sorumlu oldukları istasyon inşaatı girişinde gerekli tedbirleri almadıklarını belirtti. Proje müdürü Metin K, kontrolörler Mehmet Ö, Gökhan İ, inşaat mühendisleri Celal K, Engin S, Bahattin A. ile elektrik mühendisi Suat T. ve işletme mühendisi Ömer E'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden cumhuriyet savcısı, sanıkların mesleklerinden de bir süre men edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanıkları 6 ay mesleklerini yapmaktan da men etti.

- Olay

Mavi Bulvar'dan Mücahitler Caddesi'ne giden, polis memuru İsmail Özder (37) idaresindeki 01 UM 074 plakalı otomobil, 15 Aralık 2010'da yoldan çıkarak Fatih Metro İstasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlanmıştı. Kazada İsmail Özder ile yanındaki meslektaşı Emre Gildir (27) yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından 2 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle dava açılmış, sanıkların aldıkları cezalar ertelenmişti. Dava hakiminin olayla ilgili "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla da suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonunda, metro inşaatının kontrol firması görevlisi 8 kişi için de dava açılmıştı.

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