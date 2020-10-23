Adana'da 2 polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar

Adana'da, 10 yıl önce 2 polis memurunun özel otomobille metro istasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla dava açılan tutuksuz 8 sanık, 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları İsmail Özder ve Emre Gildir'in yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 8 sanık katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yapımı ve denetiminden sorumlu oldukları istasyon inşaatı girişinde gerekli tedbirleri almadıklarını belirtti. Proje müdürü Metin K, kontrolörler Mehmet Ö, Gökhan İ, inşaat mühendisleri Celal K, Engin S, Bahattin A. ile elektrik mühendisi Suat T. ve işletme mühendisi Ömer E'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep eden cumhuriyet savcısı, sanıkların mesleklerinden de bir süre men edilmelerini istedi.