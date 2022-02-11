Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütünün Adıyaman'dan Mersin'e sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ceyhan-Adana kara yolunda yaptığı uygulamada plakasını belirlediği aracı durdurup aradı.

Araçta 2 ton tütün ele geçirildi, sürücü M.D. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz