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Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı

11.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 ton kaçak tütün bulunan aracın sürücüsü yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kaçak tütünün Adıyaman'dan Mersin'e sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ceyhan-Adana kara yolunda yaptığı uygulamada plakasını belirlediği aracı durdurup aradı.

Araçta 2 ton tütün ele geçirildi, sürücü M.D. gözaltına alındı.

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