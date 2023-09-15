Adana'da 20 kilo 700 gram esrar bulunan minibüsün sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir minibüsü takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdukları aracı narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile aradı.
Köpeğin, aracın bagaj kapısına ve yan bölmelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 55 pakette 20 kilo 700 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Felemez A. (33) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.