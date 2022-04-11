YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama

Adana'da 200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama

11.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 200 bin liralık altın hırsızlığı iddiasına tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evden 200 bin lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde Ahmet B'nin ikametindeki çelik kasadan 200 bin liralık altın çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılar Niyazi T. (44) ve Şehmus T. (33) adreslerine eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Eve, pencerenin demir şebekesini kırıp girdikleri ileri sürülen zanlıların adreslerinde, dedektör, balyoz, murç ve iki çift eldiven ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Niyazi T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Sivasspor-Başakşehir maçının ardındanSivasspor-Başakşehir maçının ardından
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günüTrabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın acı günü
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:04
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:16
Yatsı
20:34

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.