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Adana'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Adana'da 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen Y.O. (30) ve E.A'yı (37) takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki aracı kovalamaca neticesinde kent merkezinde durdurarak inceledi. Araçlarda bulunan yabancı uyruklu 21 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler Y.O. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Açlarına el konulan sürücülere "korsan taşımacılık" yaptıkları gerekçesiyle de 32 bin 430 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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