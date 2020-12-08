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Adana’da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA HABERLERİ  | 08.12.2020 09:03 | Son Güncelleme

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Adana’da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 11 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 48 fişek, 30 kartuş, 1 kesici alet, 11 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.
Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakalarken, 4 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

Adana’da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Aslı Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
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Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
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