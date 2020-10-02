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Adana'da 26 PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 02.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

Adana'da 26 PKK/KCK sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.K, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını iddia etti.

Yasa dışı hiçbir eyleme karışmadığını öne süren A.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. Hiçbir yasa dışı eylemi organize etmedim. PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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