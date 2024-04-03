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Adana'da 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA AA
03.04.2024 10:14
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Adana'da yangın söndürme tüpü yüklü hafif ticari araçta 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları yangın söndürme tüpü yüklü araçta çeşitli yerlere gizlenmiş 22 pakette 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine sürücü Hüseyin B, gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde, araçtaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, takip edilen aracın önünün kesilerek durdurulması, sürücünün gözaltına alınması ve narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu dolu paketlerin bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

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Adana Araç uyuşturucu yangın söndürme tüpü

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