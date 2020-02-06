YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da 28 bin 946 konut satıldı

Adana’da 28 bin 946 konut satıldı

ADANA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, 2019 yılında Adana’da 28 bin 946 adet konut satışı gerçekleştiğini söyledi.

Adana’da 28 bin 946 konut satıldı

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, 2019 yılında Adana’da 28 bin 946 adet konut satışı gerçekleştiğini söyledi. Uçar, konutların yüzde 30,4’ünün konut kredisi kullanılarak, yüzde 69,6’sının ise nakit olarak satıldığını dile getirdi.
Uçar, 2019 yılı konut satışlarını değerlendirerek, gayrimenkul sektörünün 2020 yılından beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Adana’da gayrimenkul sektörünün 2019 yılına hareketsiz başladığını belirten Başkan Uçar, seçim atmosferinden çıkılması, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin azalması, politika faiz oranları ile birlikte konut kredisi faiz oranlarında oluşan düşüşler sonucu gayrimenkul sektöründe Eylül -Aralık ayları arasında yüksek satış rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti.
TÜİK’in yayınladığı verilere göre 2019 yılında Adana’da toplamda 28 bin 946 adet konutun satıldığını hatırlatan Başkan Uçar, toplamda ulaşılan satış rakamının, 10 bin 531 adedini ilk kez satışa konu olan konutlar, 18 bin 420 adedini ise ikinci veya daha fazla kez satışa konu olan konutların oluşturduğunu kaydetti.
Satış rakamları incelendiğinde konutların yüzde 30,4’ünün konut kredisi ile yüzde 69,6’sının ise nakit olarak satışının gerçekleştirildiğini vurgulayan Uçar, piyasayı ikinci el ve nakit olarak gerçekleşen konut satış rakamlarının diri tuttuğunu, bu tip konut devirlerinin piyasayı sürüklediğini dile getirdi.
Adana’da 2019 yılı konut satışlarında bir önceki yıla oranla yüzde 5,5’lik bir daralma yaşanmasına karşın 2020 yıldan umutlu olduklarını belirten Ülkü Uçar, "Gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılının genel ekonomide ve sektörümüzde tam anlamıyla bir dengelenme yılı olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde 2020 yılı açıklanan hedef makro veriler ışığında, kredi faiz oranlarının yıl içinde de bu günkü değerlerini koruyacağı varsayımıyla, hane halkı gelirlerinde daha fazla azalmanın olmayacağı öngörüsüyle, konut satışlarında daralmanın biteceğini 2019 yılının üstünde konut satış ve devir rakamları ile yılı tamamlayacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.
Konut kredilerindeki, sıfır dairelerde 0,79 ve ikinci el dairelerde 0,99 olan mevcut faiz oranlarının biraz daha aşağıya çekilmesi halinde, konut satışlarında ciddi bir artışın yaşanacağına işaret eden Ülkü Uçar, bu açıdan bakıldığında gayrimenkul sektörü olarak 2020 yılından beklentilerinin büyük olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Adana Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Baraj Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

Adana ve Mersin için sağanak uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.