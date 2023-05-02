Adana’da 29 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehre kaçak sigara ve ürünler getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda 28 milyon 550 bin kaçak makaron, 566 bin kaçak doldurulmuş ve 8 bin 780 paket kaçak sigara, bin 150 kaçak elektronik sigara ve 345 elektronik sigara likiti ele geçirdi. Toplamda 29 milyon 124 bin 780 kaçak sigara ele geçirilen baskınlarda 16 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yapılırken 1’i tutuklandı.

