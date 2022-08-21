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Adana'da 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

21.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'da 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, hafif ticari araç, yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mithat Özsan Bulvarı'nda A.C.S'nin kullandığı 34 DOZ 429 plakalı hafif ticari araç, A.A. idaresindeki 01 M 0819 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ve İ.Y'nin sürdüğü yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Minibüsteki yolculardan E.A. ve E.Ç. ile kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.

Adana'da 3 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Adana Yüreğir

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