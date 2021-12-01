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Adana'da 3 bin 655 litre sahte içki ile 2 bin 250 litre etil alkol ele geçirildi

01.12.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı

Adana'da 3 bin 655 litre ve 1011 şişe sahte içki ile 2 bin 250 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere çok sayıda ekiple operasyon düzenlendi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları baskınla gizli bir imalathaneyi ortaya çıkardı. Yatak odasındaki kıyafet dolabında bulunan kapının kilidini açarak imalathaneye ulaşan ekipler, burada çok sayıda şişelenmiş sahte içki buldu.

Operasyonda 3 bin 655 litre ve 1011 şişe sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 250 litre kaçak etil alkol, 150 alkol kiti, 50 şişe aroma, 5 bin sahte etiket ile alkolmetre ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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