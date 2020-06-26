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Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Adana'da 3 çocuğunu öldüren annenin yargılanmasına devam edildi

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu annenin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selma C, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi Müdürlüğü ile Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurulamadığı için katılamadı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen yazıya cevap verildiğini, kurumun cevabında, yeni tip koronavirüs nedeniyle Selma C'nin muayene tarihinin ertelendiği yönünde bilgi verildiğinin yer aldığını söyledi.

Mahkeme savcısı, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık avukatı da kovuşturmanın genişletilmesini isteyip müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda Mahmut (3), Semanur (7) ve Mehmet Emin'i (9) bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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