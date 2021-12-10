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Adana'da 3 hırsızlık şüphelisinden biri yatakta, ikisi damda yakalandı

10.12.2021 05:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 hırsızlık şüphelisinden biri yatakta, ikisi damda yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelilerinden biri saklandığı yatakta, ikisi bir evin damında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis, şüphelendiği üç kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerin kaçtığı sokağı tespit eden ekipler, giriş çıkışları araçlarla kapatarak çevrede arama çalışması yaptı.

Ekipler, şüphelilerden birini metruk bir binada uyuyan iki Suriyelinin yatağında uyuma numarası yaparken, diğer ikisini ise bitişikteki evin damında yakaladı.

Farklı evlerden 4 demir kapı çaldıkları tespit edilen şüpheliler, Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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