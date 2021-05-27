Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde inşaatın damından düşen bekçi yaralandı.

Karslılar Mahallesi'ndeki 3 katlı inşaatta bekçilik yapan H.K, sulama yaparken inşaatın damından düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

H.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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