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Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı

27.05.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 katlı inşaatın damından düşen kişi yaralandı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde inşaatın damından düşen bekçi yaralandı.

Karslılar Mahallesi'ndeki 3 katlı inşaatta bekçilik yapan H.K, sulama yaparken inşaatın damından düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

H.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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