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Adana’da 3 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi

06.10.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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Adana’da narkotik ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde 3 paket halinde 3 kilogram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Adana’da 3 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendiği 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilogram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Yunus S., Erman K., Ekin E. ve Hasancan Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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