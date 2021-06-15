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Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücünün serbest bırakılmasına itiraz

15.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücünün serbest bırakılmasına itiraz

Adana'da aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonetin sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz edildi.

Saimbeyli ilçesinde 21 Nisan'da ciple kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında babaları Yaşar, anneleri Dursun Gülay ve kardeşleri Ali Emre Menteş'i kaybeden, iki yakınları da yaralanan kardeşler Ersin Mehmet ve Eren Menteş, kamyonet sürücüsü İ.T'nin adli kontrol şartıyla salıverilmesi kararına avukatları aracılığıyla itiraz etti.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığına verilen itiraz dilekçesinde, İ.T'nin "hız sınırını aştığı, şerit ihlali yaptığı ve taksirle ölüme neden olduğu" iddiaları yer aldı.

Ersin Mehmet ve Eren Menteş, kardeşleri Esra Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Ersin Mehmet Menteş, kazada babasını, annesini ve kardeşini kaybettiğini, kız kardeşi ile yeğeninin de yaralandığını belirtti. Menteş, sürücü İ.T'nin kusurlu olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi.

Yaşar Menteş yönetimindeki cip ile İ.T. idaresindeki kamyonet, 21 Nisan'da Feke-Saimbeyli yolunda çarpışmıştı. Kazada, Yaşar, Dursun Gülay ve Ali Emre Menteş yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki kızları Ayşe Yılmaz ve torunları Esra Yılmaz ile kamyonet sürücüsü İ.T. yaralanmıştı.

İ.T. tedavisinin ardından gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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