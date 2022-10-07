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Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

07.10.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yamaçlı Mahallesi'nde plaka ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların yardımına koştuğu yaralılar, ambulansla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana motosiklet kaza

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Melih Eczanesi
Seyhan
Nisan Eczanesi
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