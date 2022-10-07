Adana'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yamaçlı Mahallesi'nde plaka ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların yardımına koştuğu yaralılar, ambulansla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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