Adana'da 3 kişinin yaralandığı "park kavgası"na ilişkin baba oğul yargılanacak

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin tutuklanan A.A. ve oğlu tutuksuz M.A. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıkların, müştekiler C.Ç, İ.Ç. ve Y.Ç'ye ait evin ziline basarak araçlarını kendilerine ait ikametin önünden kaldırmalarını istedikleri, taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. ve oğlu M.A'nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ellerindeki çekiç ve bıçakla müştekileri yaraladıkları anlatılan iddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların, yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

