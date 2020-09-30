YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 31 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, tehdit ve yaralama suçlarından 31 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Fatih Ş'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Yakalanan Fatih Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Adana Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:07
Sabah
06:26
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Bayram Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Tecavüze 22.5 yıl, öldürmeye beraat!
Tecavüze 22.5 yıl, öldürmeye beraat!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.