YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

25.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 20 suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması, hırsızlık ve yankesicilik gibi 20 suçtan 31 hapis cezasıyla aranan İ.G'nin Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Adana'da çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulunduAdana'da çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana

Adana Namaz Vakitleri 25 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:31
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Perşembe

Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.