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Adana'da 397 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA AA
14.01.2025 10:40
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 397 uyuşturucu hap bulunan motosikletteki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özgür Mahallesi'ndeki sokaklarda yaptıkları denetim sırasında durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

İkaza rağmen motosikletle kaçmaya çalışan Ahmet E. (25) ile arkasındaki Muhtar F. (27) kovalamacayla yakalandı.

Muhtar F'nin, kaçarken yola attığı poşette 397 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhtar F’nin ifadesinde, bir yakınından aldığı ve içinde fıstık bulunduğunu düşündüğü poşetteki uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhtar F, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sürücü Ahmed E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Adana motosiklet tutuklu uyuşturucu hap

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