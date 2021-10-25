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Adana'da 4 çocuğun bisiklet ve telefonlarını gasbeden zanlı tutuklandı

25.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının bisikleti gasbetmesinin ardından kaçışı ve mağdurun peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da 4 çocuğun bıçak tehdidiyle bisiklet ve cep telefonlarını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Ekim'de bir kişi, E.C.P'yi (15) bıçakla tehdit ederek bisikletini gasbetti.

Şüpheli, aynı bisikletle E.A'nın (15), iki gün sonra da Ö.A.A. (15) ve Suriye uyruklu A.M'nin (13) cep telefonlarını gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının eşkalini tespit etti.

Şüphelinin Yeşilevler Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, bölgeye giderek araştırma yaptı. Ekiplerin yolda fark edip "Dur" ihtarında bulunduğu şüpheli Yusuf Eren U. (19) bisikletle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Polis ekipleri, bisikleti sahibine teslim etti, çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Zanlının bisikleti gasbetmesinin ardından kaçışı ve mağdurun peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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