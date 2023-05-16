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Adana’da 4 çocuğun elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuğu: “Çek, her yerde paylaş”

16.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 4 çocuğun elektrikli motosiklette yaptıkları tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Çocuklar, ‘Böyle seyahat etmekten korkmuyor musunuz?’ sorusuna ‘Yok yok korkmuyoruz, çek bütün her yerde paylaş’ diyerek cevap verdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde yaşları 4 ile 12 arasında değişen 1’i kız toplam 4 çocuk elektrikli motosiklet ile seyahat etti. Yüreklerin ağza geldiği seyahatte bir süre sonra çocuklardan birisi elektrikli motosikletten indi. Bu sırada çocuklar, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin ‘Böyle seyahat etmekten korkmuyor musunuz?’ sorusuna ‘Yok yok korkmuyoruz, çek İnstagram, Youtube her yerde paylaş’ diyerek cevap verdi.
Çocuklar daha sonra elektrikli motosikletle gezmeye devam etti.

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