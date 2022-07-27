Adana'da 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Adana'nın cami ve sulama kanallarından demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Mahallesi'nde yürüttükleri devriye görevi sırasında elektrikli bisikletle demir kalıp taşıyan 2 kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla demir kalıpların mahalledeki camiden çalındığını tespit etti.

Öte yandan ekipler, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında demir kapakları çalan 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlenen 5 sulama kanalı kapağı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, camiden ve sulama kanallarından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz