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Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

12.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 269 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 192 kilogram tütün ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduklarını belirledikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 milyon 269 bin 600 makaron, 192 kilogram tütün, 1290 gümrük kaçağı sigara ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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