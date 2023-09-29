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Adana’da 40 günde 2700 gıda işletmesi denetlendi

29.09.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 günlük sürede 2700 gıda işletmenin denetimi yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın talimatları doğrultusunda 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Adana ilinde 1013 lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yeri denetimden geçirildi. Denetimlerin ikinci safhası ise 8 Eylül’de başladı ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri il genelinde 29 Eylül’e kadar kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe denetimi yaptı. Bu denetimlerde denetlenen işletme sayısı ise 1703 oldu.

Bakanlığın denetim takvimi içinde Çukurova ilçesinde gıda işletmelerindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gıda kontrol görevlileri ile birlikte girdiği işletmelerde tüketilen gıdaların hazırlaması, depolanması, ambalajlı ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek işletme sahiplerinden bilgi aldı.
Vatandaşlara güvenilir gıda temin etmek amacıyla çalışmalarını tarladan sofraya kadar her aşamada kararlılıkla sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iki aşamalı denetim takvimi oluşturduğunu hatırlatan İl Müdürü Kökçüoğlu, Adana genelinde 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında 1013 işletmenin denetlendiğini belirtti. Kökçüoğlu, “81 ildeki eş zamanlı denetimlerin ikinci aşaması bakanlığımızın talimatları ile 8 Eylül’de başladı. Adana’da bu tarihte başlayan ve hedef kitle olarak kasap, şarküteri, bakkal, market, büfelerin ele alındığı denetim döneminde toplam 1703 işletme il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 83 gıda kontrol görevlisi tarafından denetlendi. Her iki denetim takvimi boyunca ilimizde böylece 2716 işletme denetlenmiş oldu. Bu denetimlerde uygun olmayan 13 işletmeye idari para cezası uygulandı. Halk sağlığının korunması açısından kasap ve şarküteriler ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin de üretim ve satış için gerekli şartları taşımasının büyük önem taşıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

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Adana Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:34
İkindi
15:56
Akşam
18:34
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