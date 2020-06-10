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Adana'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Adana'da 410 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Adana'da 410 litre sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 410 litre sahte içki, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 324 kilogram tütün, 390 bin makaron, 1385 litre cam suyu, 15,6 litre parfüm yağında kullanılan madde ile 300 boş parfüm şişesi ve 300 parfüm etiketi ele geçirildi.

Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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