YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 49 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 49 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 05.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Adana'da 49 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 49 suçtan hakkında 31,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "internet üzerinden dolandırıcılık", "başkasının banka kartını kullanma", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "tehdit" gibi 49 suçtan 31,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ömür Sarız'ı (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, hükümlünün park halindeki bir araçta bulunduğunu fark etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan firari, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Firari Hükümlü Yakalanma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Adana Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:58
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Aylin Eczanesi
Seyhan
Badem Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.