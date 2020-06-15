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Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 15.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

Adana'da 5 iş yerinde 206 kaçak cep telefonu bulundu, 4 şüpheli yakalandı

Adana'da polis, 5 iş yerinde gümrük kaçağı 206 cep telefonu ve 16 tablet ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yer alan 5 iş yerinde, kaçak elektronik cihazlar bulunduğunu belirledi.

İş yerlerine baskın düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 206 cep telefonu ile 16 tablet ele geçirdi, şüpheliler C.Y, M.Ü, A.K. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, polis kamerasınca kaydedilen görüntüde, iş yerlerinden birinde gizli bölme oluşturulduğu, kaçak cep telefonlarının burada tutulduğu görülüyor.

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