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Adana'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 31.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Şüphelilerin iki motosikleti çalıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda apartman bahçesi ve iş yerlerinin önündeki 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları birbirleriyle bağlantılı 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan T.G. (20), kardeşi M.G. (19), E.C.I. (19) ve Y.Ş. (16) olduğu belirlendi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin iki motosikleti çalıp uzaklaşması, çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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