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Adana’da 517 bin 363 öğrenci karne aldı

İHA İHA
19.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da 517 bin 363 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Adana’da 517 bin 363 öğrenci karne aldı

Vali Yavuz Selim Köşger, "Çukurova’dan bir yörük çocuğunun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Bunun devamı gelsin isteriz" dedi.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Ali İpek İlkokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde karşılanan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sınıfları gezerek karne dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet edip, kitap hediye eden Vali Köşger, minik öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Daha sonra gazetecilere konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, kent genelinde 517 bin 363 öğrencinin karne aldığını söyledi. Vali Köşger, "Bugün bin 441 okulumuzda 517 bin 363 öğrenci yarı yıl tatiline giriyor. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimizde çok mutlu. Eğitim bizim için çok önemli. Bizim en büyük zenginliğimiz iyi eğitimli genç nüfusumuz. Öğrencilerimizi çağın bilgi ve becerisiyle ne kadar buluşturabilirsek o kadar bizler için iyi olacaktır dedi.

Uzaya çıkan ilk astronot Alper Gezeravcı’nın da Çukurovalı olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Ülkemiz artık kendi sınırlarını aşıyor. Hayallerimizin sınırı yok. Büyük milletin çocuklarının hedefi ona paralel şekilde büyük hayalleri olması lazım. Çukurova’dan bir yörük çocuğunun uzaya çıkmış olması hepimizin gururu. Bunun devamı gelsin isteriz. Bizim milletimizin güçlenmesi aslında tüm dünyada adaletin yerleşmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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