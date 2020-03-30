Adana'da 525 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 3 evde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını belirledi.

Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Operasyonda şüpheliler V.M, A.U.M. ve E.K. gözaltına alındı.

