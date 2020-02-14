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Adana'da 55 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kahvehanede yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Adana'da 55 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kahvehanede yakalandı

Adana'da 55 yıl, 6 ay, 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü kahvehanede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma suçundan tutuksuz yargılandığı sırada 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Nurettin Ok'un (51) teslim olmadığını belirledi.

Polis, hükümlüyü merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi Mithatpaşa Cadde'ndeki bir kahvehanede oyun oynarken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Ok, daha sonra cezaevine gönderildi.

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