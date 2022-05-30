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Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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