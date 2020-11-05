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Adana’da 6 servis aracı trafikten men edildi

ADANA HABERLERİ  | 05.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

Adana’da jandarmanın okul servis araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 28 araç ve sürücüye ceza yazılırken, 6 araç trafikten men edildi.Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okulların uzaktan eğitimden aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okul çağındaki çocukların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak, okul çevresinde uyuşturucu ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, şoför ve öğrencilerin trafik bilgilerinin arttırılmasına yönelik okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.Denetimlerde 124 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilerek 28 araç ve sürücüye Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği gereğince Trafik Para Cezası kesildi.

Adana’da jandarmanın okul servis araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde 28 araç ve sürücüye ceza yazılırken, 6 araç trafikten men edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okulların uzaktan eğitimden aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okul çağındaki çocukların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak, okul çevresinde uyuşturucu ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, şoför ve öğrencilerin trafik bilgilerinin arttırılmasına yönelik okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 124 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edilerek 28 araç ve sürücüye Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği gereğince Trafik Para Cezası kesildi. 6 okul servis aracı da trafikten men edildi.

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