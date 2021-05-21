Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mıdık Mahallesi'nde yaşayan Ç.İ'nin evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Ekipler, bidon ve şişelerde 7 bin 385 litre sahte içki buldu, şüpheli Ç.İ'yi gözaltına aldı.



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