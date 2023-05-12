Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden trafiğe açıldı

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde 9 aracın karıştığı trafik kazasının ardından ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve temizleme çalışmalarının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yaralılara müdahale için olay yerinde bulunan ve bir hasta yakını tarafından kaçırıldığı belirtilen ambulans, kaza yerinden 1 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kazazede yakınının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

