YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden trafiğe açıldı

Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden trafiğe açıldı

12.05.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Adana'da 7 kişinin öldüğü kaza sonrası yol yeniden trafiğe açıldı

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde 9 aracın karıştığı trafik kazasının ardından ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamladı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ve temizleme çalışmalarının ardından otoyol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yaralılara müdahale için olay yerinde bulunan ve bir hasta yakını tarafından kaçırıldığı belirtilen ambulans, kaza yerinden 1 kilometre uzaklıkta polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kazazede yakınının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandıAdana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Lüks kruvaziyer gemisi Resilient Lady, Bodrum Cruise Port’a demir attıLüks kruvaziyer gemisi Resilient Lady, Bodrum Cruise Port’a demir attı
Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybettiKullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Pozantı

Adana Namaz Vakitleri 12 Mayıs Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:27
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:43
Yatsı
21:11

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Cuma

Vereseli balcali eczanesi
Cukurova
Betül gündüz eczanesi
Seyhan
Asli ulaş eczanesi
Seyhan
Mavi eczanesi
Yuregir
Meltem eczanesi
Yuregir
Adem eczanesi
Yuregir
Gültepe eczanesi
Saricam
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki...”

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.