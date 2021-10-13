Adana'da 72 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, gasp ve yankesicilik gibi 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.K'nin Fatih Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

F.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz