Adana'da 86 bronz sikke ele geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 86 bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kılıçlı Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 86 bronz sikke bulundu.

Ekipler, araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.



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