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Adana'da 9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi

17.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları belirtilen 9 eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları iddia edilen tutuksuz sanıklar D.T, S.S, M.Ş, S.K, Ş.Ç, C.B, O.Y, A.D. ve Y.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski öğretmen olan sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların FETÖ iltisakı gerekçesiyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarında örgüt içi tayine tabi tutularak öğretmenlik yaptıkları ve idareci olarak çalıştıklarının belirlendiği, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları ve haklarında adli işlem yapılan örgüt üyeleriyle yoğun irtibatlarının bulunduğu belirtildi.

Sanıkların, FETÖ'ye ait evlerde örgütsel sohbet toplantısına katıldıkları, himmet adı altında FETÖ'ye finansal destekte bulundukları, örgütün yurt dışı gezilerine katıldıkları ve örgütün amaçları ile yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapıda yer aldıkları bildirilen iddianamede, 9 eski öğretmenin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

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